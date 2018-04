Ziyech krijgt duw bij spelersbus als supporters verhaal komen halen

Dat Ziyech door de eigen supporters is belaagd, lijkt de druppel voor de middenvelder. Op zijn instagrampagina heeft de Marokkaanse middenvelder vrijwel al zijn posts verwijderd.



In het PSV-stadion misdroegen sommige Ajax-supporters zich ook al door vuurwerk in de vakken van de PSV-fans te gooien.



Ziyech kwam in 2016 over van FC Twente en tekende een contract tot 2021 in Amsterdam. Bij Ajax speelde hij tot nu toe 59 competitiewedstrijden waarin hij vijftien keer doel trof. Dit seizoen gaf de middenvelder die voor Marokko uitkomt al dertien assists.