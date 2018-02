Ziyech over gebaren richting publiek: Niet slim, maar ik heb ook emoties

‘Steun Sparta-publiek voelde je vandaag’

17:39 Nee, het ging Paco van Moorsel vanmiddag te ver om te zeggen dat hij de doorslaggevende factor was in de door Sparta met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen Willem II. Feit was dat de Brabander, die onder de vorige coach Alex Pastoor nog mocht vertrekken, tot de uitblinkers behoorde aan Rotterdamse zijde. ,,Maar het publiek heeft ons er doorheen gesleept vandaag.''