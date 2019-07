Ziyech ruilt Ajax niet zo maar in: ‘Ik heb hier weinig te klagen’

Ten Hag zeer tevreden: ‘Een prima wedstrijd zo vroeg in het seizoen’

21:25 Met een brede glimlach op het gezicht nam trainer Erik ten Hag van Ajax een medaille in ontvangst voor de winst van de Johan Cruijff Schaal. “Dit was een prima wedstrijd, zo vroeg al in het seizoen”, oordeelde hij over de zege van 2-0. “Hier kunnen we zeker mee verder.”