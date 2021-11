Zo werd Memphis hoofdrolspeler van Oranje in WK-kwalificatie: ‘Ik ben helemaal leeg’

SamenvattingMemphis Depay heeft een belangrijke rol gespeeld voor het Nederlands elftal in het kwalificatietoernooi voor het WK van eind volgend jaar in Qatar. De 27-jarige aanvaller scoorde maar liefst twaalf keer, waaronder vanavond, en werd topscorer van de kwalificatiereeks.

Memphis heeft nu 38 keer gescoord in 75 interlands. De 27-jarige spits van Barcelona krijgt Robin van Persie al aardig in zicht. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal trof 50 keer doel voor de nationale ploeg. Klaas-Jan Huntelaar (42 doelpunten), Patrick Kluivert (40) hebben vooralsnog ook nog vaker dan Memphis voor Oranje gescoord.

,,Deed me denken aan het begin van de kwalificatie, Turkije-uit, toen kregen we een goal tegen uit de counter en verloren we”, keek Memphis bij de NOS terug op zijn treffer in de 91ste minuut. ,,En zo zie je: het kan allemaal anders lopen als je erin blijft geloven. Ik ben helemaal leeg. In de kleedkamer was het feest, er kwamen veel emoties los. We hebben met z'n allen gestreden en ons uiteindelijk verdiend gekwalificeerd.”

,,Je weet dat de spanning erop zit. Dit is de laatste kans en je hebt alles in eigen hand. Je moet controleren tegen een tegenstander die niet wil en een leeg stadion dat niet meehelpt. Het was niet onze beste wedstrijd, maar daar zal niemand het meer over hebben. Je weet dat het 0-0 is en je alles dicht moet houden. Dan kan het gevaarlijk worden. Er hoeft maar één bal voor te komen... het zal je maar gebeuren. Onze achterhoede was vandaag echt heel erg solide, daardoor hebben we deze wedstrijd binnengehaald. We zijn enorm blij, het heeft lang geduurd. Sommigen hebben een WK al meegemaakt. Het is iets waar je van droomt en nu zijn we er weer bij.’’

Memphis heeft nu al 21 doelpunten gemaakt in kwalificatiewedstrijden voor een WK of EK. Dat zijn er nog maar zes minder dan recordhouder Van Persie. Johan Cruijff (22), Ruud van Nistelrooy (22) en Huntelaar (23) scoorden ook nog vaker dan Depay in kwalificatieduels voor een grote eindronde.

Bergwijn

Memphis scoorde de 2-0 op aangeven van Steven Bergwijn, die zelf de 1-0 maakte. ,,Als je een kans krijgt, moet je die natuurlijk pakken’’, zei Bergwijn. ,,We hebben goed de beelden bekeken en toen hebben we gezien dat de ruimte vooral bij mij en bij Arnaut lag. We zijn beiden gevaarlijk geweest. Ik had bij die kans geen tijd om na te denken want ik zag de tegenstander mijn kant uitglijden, dus ik dacht: ik schiet meteen. Ik raak hem heerlijk en de bal draait mooi weg bij de keeper en zie hem in het dak van het doel verdwijnen, wel lekker ja.’’

