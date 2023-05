Zo worden Europese tickets verdeeld in Nederland, AZ kan boel nog helemaal opschudden

Het eerste en meteen belangrijkste ticket is voor de kampioen van Nederland. De vraag is niet óf Feyenoord de titel pakt, maar wanneer. Met het kampioenschap plaatsen de Rotterdammers zich voor de groepsfase van de Champions League.

PSV eindigt als tweede

In dit geval schuift het ticket van de play-offs van de Europa League, dat PSV heeft verdiend als bekerwinnaar, door naar de nummer 3, omdat PSV zich plaatst voor de derde voorronde van de Champions League. Een ticket voor de derde voorronde van de Conference League ligt klaar voor de nummer 4. De nummers 5 t/m 8 spelen in de play-offs om een plaats in de tweede voorronde van het derde Europese toernooi.

Restant In de eredivisie staan na vandaag nog vier speelronden op het programma. Dit is het resterende programma van de top 4.

PSV eindigt als derde

Als de Eindhovenaren nog een plekje zakken, gebeurt hetzelfde als in bovenstaand scenario. De nummer 2, normaliter Ajax of AZ, speelt dan voorronde Champions League. PSV houdt als bekerwinnaar het ticket voor de play-offs van de Europa League.

PSV eindigt als vierde

AZ wint de Conference League én eindigt op plek 3 of 4

De bovenstaande scenario’s gelden nog steeds. Maar AZ pakt een directe plek in de groepsfase van de Europa League als winnaar van de Conference League. De UEFA-regels stellen dat dit een prestatieve bonus is voor alleen AZ, dus niet voor de eredivisie. Dit betekent dat het oorspronkelijke ticket van AZ ‘verdwijnt’ en niet doorschuift naar de nummer 5.

AZ wint de Conference League én eindigt buiten de top 4

Als AZ de play-offs niet wint, pakt de winnaar logischerwijs het ticket van de tweede voorronde. AZ gaat dan de Europa League in als winnaar van de Conference League. Nederland heeft dan 6 tickets in plaats van 5. Dit is in lijn met regel 3.09 van de Regulations of the UEFA Europa League.