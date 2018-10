Zó wordt het bekertoernooi wel leuk

Door Daniël Dwarswaard



PSV-RKC Waalwijk en Ajax-Go Ahead Eagles. Wedstrijden waar de neutrale kijker niet direct warm van wordt. Maar draai het eens om: dat Ajax juist een uitwedstrijd speelt in Deventer. Dat maakt zo’n wedstrijd op voorhand aantrekkelijker. Tijdens de eerste ronde van het bekertoernooi spelen amateurclubs altijd thuis. Maar waarom kan dat niet het gehele toernooi? Het maakt de kans op verrassingen groter. De amusementswaarde van het toernooi stijgt daarmee ook. Want dat is toch wat voetbal mooi maakt? Daarom: laat de ploeg uit de laagste divisie altijd thuisspelen.

Idee? De KNVB reageert terughoudend. ,,In de eerste ronde spelen de amateurclubs inderdaad altijd thuis, maar het bevalt goed dat die regel alleen in het begin van het toernooi geldt,’’ laat een woordvoerder van de voetbalbond weten. ,,Organisatorisch komt er veel op die clubs af, maar het gaat er vooral om dat de loting daarna zo eerlijk mogelijk verloopt.’’

Wie bij het bovenstaande stukje denkt: stunts? Dat maakt het bekertoernooi toch niet per se aantrekkelijker? De beste ploegen willen we zien strijden voor de winst. In Engeland (waar veel meer clubs meedoen) stromen de clubs uit de hoogste twee afdelingen pas na de jaarwisseling in. Twaalf jaar terug kregen de Nederlandse clubs die in Europa speelden ook een beschermde status en stroomden pas vlak voor de winterstop in.

Daarmee wordt het toernooi voor de winter niet aantrekkelijker, maar dat wordt wél gecompenseerd ná de jaarwisseling waarin de beste teams met elkaar strijden. ,,In de huidige opzet van het bekertoernooi worden al twee voorrondes gespeeld'', laat de KNVB weten. Maar dat is anders: daarin strijden amateurclubs om een plekje in het hoofdtoernooi. ,,Toch zijn we tevreden over de huidige opzet.''