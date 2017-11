Zoet opnieuw van waarde, Kluivert met bal naar huis

Elke speelronde in de eredivisie beoordelen de verslaggevers van AD Sportwereld alle spelers. In de dertiende speelweek was PSV-doelman Jeroen Zoet de absolute uitblinker. De goalie van de Eindhovenaren moest op Woudestein slechts zwichten op een inzet van Koolwijk, waar hij in het restant van de wedstrijd zeker twee andere treffers van Excelsior voorkwam. Voor zijn uitstekende optreden in Rotterdam kreeg hij van ons een 8,5.

Door Leendert Kamsteeg



Justin Kluivert deed in Amsterdam iets waar zijn vader nooit in slaagde: een hattrick maken voor Ajax in competitieverband. Daarvoor kreeg hij een 8 toebedeeld. Een bovengemiddeld optreden legden ook Willem II-doelman Mattijs Branderhorst en de AZ’ers Fredrik Midtsjö en Jonas Svensson op de mat. Net als Ajax-invaller Frenkie de Jong, goed voor drie assists, en Sparta-beul Zakaria Labyad kregen zij een 7,5. Bekijk hieronder alle rapportcijfers.

AZ Alkmaar – FC Twente 2-0

AZ Alkmaar: Bizot 6,5; Svensson 7,5, Hatzidiakos 6, Wuytens 6,5, Ouwejan 6; Koopmeiners 7, Midtsjø 7,5, Til 6; Jahanbakhsh 7, Weghorst 6, Van Overeem 6,5 (87. Seuntjens -).

FC Twente: Brondeel 6,5; Ter Avest 6 (73. Tighadouini -), Bijen 6, Hooiveld 6, Cuevas 6; Thesker 5, Lam 5,5, Liendl 5 (79. Laukart -), Jensen 5; Boere 5, Assaidi 5 (73. Slagveer -).

Arbiter: Van den Kerkhof 7.

Man of the Match: Fredrik Midtsjø moest zijn draai in Alkmaar even vinden, maar als de Noor eenmaal op gang is, dan is AZ dat ook. De 24-jarige oud-speler van Rosenborg BK zette tegen FC Twente de lijnen uit en was met 81 verstuurde passes de meest gezochte speler in het rood-wit. Nog een opvallende statistiek: met Midtsjø in de ploeg verloor AZ dit seizoen nog geen enkel competitieduel: zeven keer winst en één remise.

VVV – Willem II 3-3

Volledig scherm © Pro Shots VVV: Unnerstall 6; Rutten 5,5, Promes 6, Röseler 6, Janssen 5; Leemans 6,5, Seuntjens 6, Van Bruggen 6; Van Crooij 7, Hunte 5,5, Thy 6 (73. Opoku -).

Willem II: Branderhorst 7,5; Lewis 5, Lachman 5, Heerkens 5,5, Van der Linden 4,5 (87. Crowley -), Lieftink 4 (46. Azzaoui 6,5); Haye 5, Rienstra 5,5, El Hankouri 5 (79. Croux -); Sol 5, Ogbeche 6,5.

Arbiter: S. Mulder 5.

Man of the Match: Dat doelman Mattijs Branderhorst de absolute uitblinker was in de wedstrijd waarin zijn teamgenoot Bartholomew Ogbeche een hattrick maakte, zegt voldoende over zijn optreden in De Koel van zaterdagavond. Met een handjevol fraaie reddingen op pogingen van onder anderen Ralf Seuntjens en Torino Hunte hield de 23-jarige vervanger van Timon Wellenreuther zijn ploeg meerdere malen knap op de been.

FC Groningen – Feyenoord 0-2

FC Groningen: Padt 6; Kane 5,5 (73. Warmerdam -), Memisevic 6, Te Wierik 5,5, Van Nieff 5; Jenssen 4, Doan 6, Bacuna 6,5; Idrissi 5 (77. Drost -), Van Weert 4 (74. Veldwijk -), Mahi 4.

Feyenoord: Jones 6; Nieuwkoop 6, Van Beek 7, Tapia 6, Haps - (20. Nelom 6,5); El Ahmadi 6,5, Amrabat 7, Vilhena 6,5; Berghuis 7 (90. Toornstra -), Jörgensen 6,5, Larsson 5,5 (86. Boëtius -).

Arbiter: Makkelie 6.

Man of the Match: Na een sterk begin aan het seizoen en een wat mindere periode die daarop volgde liet Steven Berghuis tegen FC Groningen weer wat van zijn oude vorm zien. De rappe buitenspeler van Feyenoord bezorgde Yoëll van Nieff een moeizame avond en stond bovendien aan de basis van de 0-2 van Nicolai Jörgensen. Met zeven treffers en twee assists op zijn naam is geen Feyenoorder dit seizoen bij meer doelpunten betrokken dan Berghuis.

Heracles Almelo – NAC Breda 2-1

Volledig scherm © ANP Pro Shots Heracles Almelo: Castro 6; Breukers 6,5, Wuytens 6, Van den Buijs 6, Hardeveld 6; Pelupessy 6, Niemeijer 7, Monteiro 6,5; Kuwas 6 (86. Duarte -), Gladon 6,5, Peterson 6.

NAC Breda: Birighitti 5; Sporkslede 5, Meijers 6, Mets 6 (82. Enevoldsen -), Angelino 6; Verschueren 5 (46. Mari 5), El Allouchi 5 (64. Fernandes -), Korte 5; Garcia 5, Vloet 5, Ambrose 5,5.

Arbiter: Van Boekel 6.

Man of the Match: Net als tegen FC Groningen en ADO Den Haag in de voorbije twee speelronden was Reuven Niemeijer ook trefzeker tegen NAC Breda. De 22-jarige middenvelder van Heracles Almelo staat door zijn fraaie afstandsschot inmiddels op vijf doelpunten dit seizoen en daarmee heeft hij nu al vaker gescoord dan vorig jaar. Mede door de treffer van Niemeijer werd Heracles tegen NAC de eerste ploeg ooit met 100 competitiezeges op kunstgras. PEC Zwolle volgt met 49 stuks.

Heerenveen – PEC Zwolle 1-2

Heerenveen: Hahn 4,5; Dumfries 5,5, Pierie 6, Høegh 6, Schmidt 6; Schaars 7, Kobayashi 6, Van Amersfoort 6 (73. Veerman -); Ødegaard 6,5, Ghoochannejhad 5 (66. Thorsby -), Vlap 6,5 (73. Mihajlovic -).

PEC Zwolle: Boer 6,5; Ehizibue 6,5, Marcellis 6,5, Freire 6, Van Polen 6; Dekker 6,5, Thomas 5,5, Saymak 6,5 (84. Bakker -); Namli 5,5 (90+4. Ondaan -), Nijland 5,5 (90. Marinus -), Mokhtar 5,5.

Arbiter: Gözübüyük 6,5.

Man of the Match: Net als de meeste van zijn teamgenoten speelde Stijn Schaars eigenlijk een prima wedstrijd tegen PEC Zwolle. Dankzij een ragfijne assist van zijn voet op Michel Vlap namen de Friezen zelfs de leiding, maar een uiterst effectieve Zwolse ploeg boekte toch zijn eerste uitzege ooit in het Abe Lenstra Stadion. Geen van alle 22 basisspelers had gisteravond meer balcontacten dan de 24-voudig Oranje-international: 79 stuks.

Ajax – Roda JC 5-1

Ajax: Onana 6,5; Zeefuik 6 (46. F. de Jong 7,5), Veltman 5, De Ligt 6, Wöber 6; Van de Beek 6,5, Schöne 6 (81. S. de Jong -), Ziyech 6; Neres 5,5, Dolberg 6,5, Kluivert 8 (86. Johnsen -).

Roda JC: Jurjus 5,5; Götz 6, Kum 6, Auassar 6, Vansteenkiste 5; Ndenge 5,5 (72. Vancamp -), Gustafson 6,5, El Makrini 6; Engels 5 (79. Milts -), Schahin 6, Van Velzen 5,5 (64. Rosheuvel -).

Arbiter: Nijhuis 7.

Man of the Match: Een uitblinkende Justin Kluivert zorgde er tegen Roda JC vrijwel hoogstpersoonlijk voor dat Ajax voor eigen publiek geen nieuwe zeperd opliep. De buitenspeler, bij afwezigheid van Amin Younes in de basis gestart, draaide Roda-back Ashton Götz bij vlagen tureluurs en tekende in de Johan Cruijff Arena voor zijn eerste hattrick ooit in de eredivisie. Iets waar vader Patrick in het verleden nooit in slaagde.

Excelsior – PSV 1-2

Excelsior: Kristinsson 6; Karami 6, Mattheij 5,5, Faes 6,5, Massop 6; Fortes 6 (88. Vermeulen -), Koolwijk 6,5, Messaoud 6; El Azzouzi 6 (72. Hadouir -), Van Duinen 6 (79. Caenepeel -), Elbers 6.

PSV: Zoet 8,5; Arias 6,5, Schwaab 5,5, Isimat 4,5, Brenet 6; Van Ginkel 7, Pereiro 5 (69. Ramselaar -), Hendrix 6; Locadia 5,5, De Jong 6, Lozano 5,5 (81. Bergwijn -).

Arbiter: Kamphuis 6.

Man of the Match: Dat het gat met Ajax en AZ na dertien speelronden nog altijd acht punten in het voordeel van PSV bedraagt, mag met recht worden toegewezen aan Jeroen Zoet. De PSV-doelman keepte tegen Excelsior één van de betere partijen uit zijn carrière en had zelfs een prachtredding in huis op een inzet van zijn eigen verdediger Isimat-Mirin. Ook pogingen van Elbers en Van Duinen werden door Zoet in de kiem gesmoord. De vorige zes teams die met 12 zeges uit 13 duels begonnen, werden allemaal landskampioen.

Sparta – FC Utrecht 1-3

Volledig scherm © ANP Pro Shots Sparta: Kortsmit 5; Holst 6, Fischer 6,5, Breuer 5 (80. Ache -), Floranus 5; Sanusi 6,5, Dougall 6, Duarte 6, Goodwin 5 (84. Verhaar -); Proschwitz 5,5, Mühren 6.

FC Utrecht: Jensen 6,5; Klaiber 6, Van der Maarel 6, Janssen 6,5, Leeuwin 6, Emanuelson 6,5; Strieder 6,5, Van de Streek 6,5, Ayoub 7 (86. Dumic -); Labyad 7,5, Kerk 7,5.

Arbiter: Lindhout 6,5.

Man of the Match: Dat de eerste klap een daalder waard is, ondervond Sparta vanmiddag aan den lijve. Het duel tussen de Rotterdammers en FC Utrecht was nog maar 36 seconden oud toen uitblinker Zakaria Labyad de bal al in het net had liggen. Het betekende de snelste treffer van dit eredivisieseizoen. Met ook nog een fraaie rake vrije trap achter zijn naam, kan de 24-jarige Utrechter komende week met een gerust hart zijn eigen optreden op Het Kasteel gaan analyseren.

Vitesse – ADO Den Haag 2-0

Vitesse: Pasveer 6; Dabo 6, Kashia 6, Miazga 7, Faye 6 (79. Büttner -); Serero 6, Mount 7,5, Foor 5,5 (59. Bruns 6); Van Bergen 7, Matavz 5 (69. Castaignos -), Linssen 6.

ADO Den Haag: Zwinkels 7,5; Ebuehi 5, Beugelsdijk 6,5, Kanon 6, Meijers 6; Immers 6, El Khayati 6 (73. David -), Bakker 6; Becker 5, Falkenburg 5,5 (66. Johnsen -), Lorenzen 5 (66. Hooi -).

Arbiter: Janssen 5.

Man of the Match: Mason Mount mocht van Henk Fraser tegen ADO Den Haag eindelijk zijn debuut in de basis maken. En de pas 18-jarige Engelsman liet dat vertrouwen niet onopgemerkt voorbij gaan. Met een belangrijke assist bij de openingstreffer van Matt Miazga brak hij de ADO-defensie open, waarna Bryan Linssen het duel in extra tijd definitief besliste. Had pech dat twee van zijn pogingen uiteenspatten op de paal en lat.