Zonder voetbal, stond Bosschenaar Jort van der Sande nu voor de klas

Wéér een gemiste kans voor Feyenoord, nu tegen Ajax: ‘We zijn allemaal benieuwd’

Feyenoord wilde zo graag winnen van FC Groningen, om volgende week over Ajax heen te kunnen wippen in de Klassieker. Dat laatste kan na de 1-1 alsnog gebeuren, omdat de Amsterdammers later op de dag van AZ verloren. Een meevaller na wéér een gemiste kans.

13 december