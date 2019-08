Zoon van Prince Polley staat voor debuut als rechtsback bij ADO

Ajax rekent tegen FC Emmen weer op Dolberg

18:22 Erik ten Hag rekent er op dat Kasper Dolberg morgenavond in de thuiswedstrijd tegen Emmen beschikbaar is bij Ajax. De spits viel afgelopen week in de kwalificatiewedstrijd van de Champions League tegen PAOK Saloniki geblesseerd uit. ,,Hij heeft goed getraind, het ziet er positief uit”, zei de coach van de Amsterdammers.