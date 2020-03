‘Zorgmedewerkers zijn de échte helden, voetballers zijn niet zo belangrijk’

Alterna­tief programma voetbal­lers na sluiten trainings­com­plexen

15 maart Heel wat profclubs geven direct gehoor aan de oproep van voetbalbond KNVB om alle trainingsfaciliteiten te sluiten. Het kabinet kondigde vandaag scherpere maatregelen aan om verspreiding van het coronavirus in te dammen en één daarvan is dat alle sportclubs in ieder geval tot 6 april hun complex dicht moeten houden. Dat heeft ook betrekking op de faciliteiten van de profclubs.