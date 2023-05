Zorgt bekerfinale eindelijk voor doorbraak Brian Brobbey bij Ajax? ‘Hij moet altijd spelen’

FC Twen­te-spe­ler Michal Sadilek verlost van tinnitus: ‘Ik lag twee maanden elke dag op bed te huilen’

Michal Sadilek is sinds anderhalve maand verlost van de ruis in zijn hoofd. Na allerlei onderzoeken vond de middenvelder van FC Twente de oplossing dicht bij huis, in de Tinnitus Academie in Boekelo.