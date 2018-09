Zuidam over ontslag van vriend De Jong: Dit heeft veel impact

Door Tim Reedijk



Bij het aanstellen van clubjongens op verantwoordelijke functies liggen er gevaren op de loer. Teveel krediet, bijvoorbeeld. FC Utrecht was daar misschien wel het meest schrijnende voorbeeld van. Want bij de aanstelling van De Jong als opvolger van de man die hij als assistent-trainer diende, Erik ten Hag, sprak de selectie al twijfels uit. De club drukte zijn aanstelling erdoorheen en geloofde in oplossingen, maar acht maanden later trok het bestuur de uiterst pijnlijke conclusie dat De Jong niet voldoet als hoofdtrainer.



Maar van diens aanstelling heeft Zuidam geen spijt. ,,We zijn een traject met hem gestart en ik vind dat hij het heeft verdiend dat we tot het uiterste zijn gegaan om met elkaar een werkbare situatie te creëren. Dan is het keihard als je de conclusie moet trekken dat het niet gelukt is. We kunnen zeggen dat we er alles aan gedaan hebben. Dus spijt? Nee. Maar het is heel moeilijk, ja. Dit heeft veel impact gehad. Je weet wat hij heeft betekend voor de club en ik ken hem al heel lang, ook op persoonlijk gebied. Ik heb veel respect voor hem en daarmee is deze beslissing een heel zware geweest.”