Zwitserland mist captain Dickenmann in play-offs tegen Oranje

De 32-jarige verdedigster/middenvelder van de Duitse topclub VfL Wolfsburg liep gisteravond in het duel in de Champions League met Atlético Madrid een zware knieblessure op. Onderzoek wees uit dat Dickenmann de banden van haar linkerknie heeft gescheurd. Ze is vele maanden uit de roulatie. Wolfsburg, vorig seizoen verliezend finalist in de Champions League voor vrouwen, won wel met 4-0 van de Spaanse club.

Dickenmann speelde al 121 interlands voor Zwitserland, waarin ze goed was voor 47 goals. De Oranje Leeuwinnen spelen in november de twee wedstrijden tegen Zwitserland. De heenwedstrijd is op vrijdag 9 november in Stadion Galgenwaad in Utrecht.