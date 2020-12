Zwolle legt opnieuw talent langer vast

Huiberts kwam in 2018 over uit de jeugdopleiding van FC Twente. Een jaar later tekende hij zijn eerste contract in Zwolle. Dit seizoen stond hij negen keer in de basis. "Het openbreken en verlengen van mijn contract is een prachtig signaal dat PEC Zwolle afgeeft", zegt Huiberts. "De afgelopen periode heb ik mezelf verder ontwikkeld tot waar ik nu sta, maar ik ben nog lang niet klaar hier. Daarom ben ik heel blij dat ik, net als Eliano, mijn contract heb kunnen verlengen tot de zomer van 2025."