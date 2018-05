Aardbeienteler in zak en as door folieverbod in Neerijnen

Foute boel in hoekjes en holletjes van Waarden­burgs huis: drugs, geld en wapens

1 mei WAARDENBURG - De resten van een hennepkwekerij, een enorme hoeveelheid xtc-pillen, cash geld en wapens. In allerlei hoekjes en holletjes van het huis van een 31-jarige man in Waardenburg was het foute boel.