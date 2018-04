Automobilist vlucht na aanrijding met fietser in Herwijnen, maar keert later terug

Wat zich precies bij het dorp heeft afgespeeld is niet bekend. De man is aangereden. Ook diens zwager zou door de auto zijn geraakt, maar hij raakte niet gewond. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het UMC in Utrecht gebracht.

De automobilist die de aanrijding veroorzaakte is volgens de politie na het ongeluk doorgereden, maar even later teruggekomen. Hij is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau in Tiel. Daar wordt onder andere onderzocht of de man gedronken had.