Boeing 737 laat ook Rivierenland en Heusden en Altena geluid vliegroutes naar Lelystad Airport ervaren

Tiel wil dat winst Avri terug naar de inwoners gaat

21:00 TIEL - Wat Tiel betreft moet Avri hun winst van 461.000 euro op het ophalen van afval in Rivierenland teruggeven aan de inwoners en niet in een reserve stoppen. Dat heeft de gemeenteraad besloten. Alleen D66 was het hier niet mee eens.