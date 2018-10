Brabants Dagblad Kieswijzer voor verkiezingen in West-Betuwe

NEERIJNEN - In aanloop naar de herindelingsverkiezing in West-Betuwe lanceert het Brabants Dagblad de Kieswijzer. Die laat vanaf 27 oktober de kiezers zien welke politieke partij het beste aansluit bij hun eigen standpunten over onderwerpen die in de regio spelen.

De Kieswijzer staat vanaf zaterdag online en is gratis te raadplegen. Het systeem is gemaakt door de regioredacties van de kranten van De Persgroep. De verslaggevers weten wat er in het gebied speelt en zijn goed ingevoerd in de gemeentepolitiek. Voor het maken van de stellingen hebben de redacteuren en correspondenten niet alleen hun eigen kennis ingezet, maar hebben zijn ook lezers gesproken.

Actuele thema's

In de kieswijzer geven de gebruikers hun mening over actuele thema’s die spelen in hun gemeente. Ze kunnen direct zien hoe de politieke partijen die aan de verkiezingen deelnemen over die onderwerpen denken. Na het invullen krijgen ze vervolgens te zien met welke partijen ze de meeste overeenkomsten hebben.

ProDemos

De kieswijzer is een systeem van ProDemos, een organisatie die voorlichting geeft over de spelregels van de democratie en de rechtsstaat. De kieswijzer is ook beschikbaar voor de andere elf Nederlandse gemeenten waar herindelingsverkiezingen zijn, waaronder Altena (Aalburg, Woudrichem en Werkendam) en Vijfheerenlanden (Leerdam, Vianen, Zederik).