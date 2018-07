Brand in zorgcentrum in Haaften, bewoners ademen rook in

Aantal werkzoeken­den in regio zakt nauwelijks; meer bijstand uitgekeerd in Maasdriel

3 juli MAASDRIEL/TIEL - Ondanks de economisch goede omstandigheden, is het aantal werkzoekenden in de bakken van Werkzaak Rivierenland - waaronder ook de gemeente Maasdriel, Zaltbommel en Neerijnen behoren - nauwelijks afgenomen. Ruim 12 procent werd in 2017 aan werk geholpen, maar er is nog altijd een flinke aanwas.