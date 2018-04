Brand verwoest voorzijde van woning in Haaften

Video en update Aangereden fietser (51) uit Herwijnen ligt in zorgelijke toestand in het ziekenhuis, automobilist dronken

15 april HERWIJNEN - De fietser die zaterdagavond zwaargewond raakte door een ongeluk bij Herwijnen is een 51-jarige man uit die plaats. De automobilist die de man had aangereden, ging er in eerste instantie na het ongeluk vandoor, maar kwam later terug naar de plaats van het ongeval.