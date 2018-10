DJ-talent uit Opijnen draait op Amsterdam Dance Event: ‘Mijn ouders helpen met veel voorbereidingen’

Dankzij Versis loopt de regiotaxi eindelijk goed

13 oktober ZALTBOMMEL/KERKDRIEL - Na jaren van onrust rondom de regiotaxi in het rivierengebied, is vervoerder Versis er zowaar in geslaagd om orde op zaken te stellen. Gebruikers beoordelen de regiotaxi met een 8.