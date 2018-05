Dode man gevonden in Waal bij Ophemert

De politie doet op dit moment onderzoek naar de toedracht en de identiteit. Hoe het lichaam daar terecht is gekomen en hoelang het daar al ligt, is nog onduidelijk.

Of het gevonden lichaam van de drenkeling is die afgelopen week in de Waal bij Nijmegen werd gezocht, kan de politie nog niet zeggen. ,,Er is een mogelijkheid, maar het is te vroeg om daar nu uitspraken over te doen’’, stelt een politiewoordvoerder. Het dreggen naar de onbekende persoon bij de Waalbrug werd dinsdagnacht na een zoektocht van enkele uren gestaakt. De drenkeling kon niet worden gevonden.