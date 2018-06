Drie werknemers ASML in Veldhoven omgekomen bij ongeluk in de VS

'Tim was nauw betrokken bij de Jonge Renner MTB', staat te lezen op de website. 'Als gastheer voor nieuwe ouders en renners, bij de aanleg en ontwikkeling van parcours, als werver van sponsoring, contactpersoon van o.a. Warande en gemeente Oosterhout, Cross of the Crocus, MTB-tracks. Ook de rol van ouderbegeleider en deelnemer in diverse commissies werd met veel overgave ingevuld.'



Vlak voor het vertrek naar Oregon was Albers nog bezig met mountainbiken, zo is te lezen in het in memoriam op de website. 'Tim is niet meer. Net een enorme krachtige wind die plots is gaan liggen. De onrust is weg. Maar de stilte voelt beklemmend. Tim nam het vliegtuig. De retour nog in de koffer. Het werd een enkeltje. Tim werd van een power link een missing link. De schakel die je niet wil missen. Die in het fietstasje gaat voor het geval dat.'