Drugspand in Waardenburg gesloten na aantreffen wietkwekerij en grote hoeveelheid xtc pillen

UPDATE + VIDEO Waterlekka­ge Waarden­burg: leiding afgesloten, herstel duurt tot dinsdagoch­tend

22 mei WAARDENBURG - De hoofdwaterleiding onder de Steenweg in Waardenburg is maandagavond gesprongen. De politie sloot de weg in beide richtingen af. De waterleiding werd gedurende een paar uur dichtgedraaid.