Exploitant Poorterij gaat ook Kulturhus Haaften runnen

Cretier wil van het Kulturhus, dat pas een paar jaar oud is, een plek maken waar culturele activiteiten plaats vinden en waar mensen in de brasserie een hapje kunnen eten. Daarvoor wordt de entree aangepast, komt er een professioneel reserveringssysteem en gaat er een nieuwe website in de lucht.

Het huidige ad interim bestuur en de gemeente Neerijnen zijn blij met de overname. Zij denken dat het Kulturhus met Cretier aan het roer toekomstbestendig wordt. Het multifunctionele centrum, dat officieel De Burcht van Haaften heet, is in februari 2014 geopend. In het gebouw zitten onder meer de twee basisscholen uit het dorp, buitenschoolse opvang, een bibliotheek, dorpshuis en een sportzaal. Vanaf de eerste dag was de voorziening een zorgenkindje. Het lukte bij lange na niet om de exploitatie rond te krijgen en ieder jaar moest de gemeente Neerijnen enorme tekorten aanzuiveren.

Vertrouwen

Dat er in Haaften vertrouwen is in Cretier, is begrijpelijk. Toen deze ondernemer in 2015 de exploitatie van cultureel centrum De Poorterij in Zaltbommel over nam, was daar ook al jaren sprake van rode cijfers. Onder zijn bewind krabbelde De Poorterij op en inmiddels houdt Cretier daar de boel op eigen kracht draaiende. De gemeente Zaltbommel subsidieert alleen nog de theaterprogrammering.