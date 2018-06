Lintjes voor brandweermannen uit Haaften

G. van Haaften was van 1977 tot februari 2018 lid van de vrijwillige brandweer van Neerijnen. Hij zwaaide af als hoofdbrandwacht. In februari van dit jaar legde hij na veertig jaar zijn taken al neer, maar nu heeft hij ook officieel afscheid van het korps genomen. J. van Boggelen is sinds 1989 lid van de vrijwillige brandweer van Neerijnen. Ook hij was hoofdbrandwacht, en zette zich daarnaast jaren in voor het Team Collegiale Ondersteuning. De jaarlijkse brandweeravond was ook voor hem het moment van afscheid. Na bijna dertig jaar heeft hij afscheid genomen van het korps.