Maatregelen moeten hardrijders op 'racebaan' Graaf Reinaldweg ontmoedigen

VIDEO Automobi­list zwaarge­wond bij ongeval in Haaften, auto vliegt in brand na crash

5 augustus HAAFTEN - Op de kruising van de Heerkensdreef met de Sint Antoniestraat in Haaften is zondagmiddag rond 13.15 uur een auto in brand gevlogen na een ongeval. De bestuurder is zwaargewond geraakt.