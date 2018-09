Matten voor gat in rivier

Zonnepane­len op oude vuilstort Avri in de verkoop

11 september ZALTBOMMEL/GELDERMALSEN - Avri is begonnen met de verkoop van 34.000 zonnepanelen die onlangs op de oude regionale vuilstort in Geldermalsen zijn gelegd. De panelen worden in eerste instantie aangeboden aan inwoners van de tien gemeenten die bij Avri zijn aangesloten. Daar horen Zaltbommel, Maasdriel en Neerijnen ook bij.