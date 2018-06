Moeder van in Well verdronken jongen (14) ontroostbaar: 'Breng gedenkpaal van onze Levi terug'

HELMOND/WELL – Een onbekende heeft afgelopen weekend op de Maas bij Well een monument weggehaald van de verongelukte Levi Thoonen (14) uit Helmond. De ouders hebben er slapeloze nachten van. Ze doen een dringende oproep aan de dader om de gedenkpaal, die grote emotionele waarde heeft, weer bij hen terug te brengen. ,,We hopen dat diegene die het gedaan heeft niet kan slapen en spijt heeft.”

Het trieste ongeluk waarbij de Helmondse tiener verongelukte, gebeurde in mei vorig jaar. Levi sprong op een zonnige zaterdag uit een bootje om in de Maas te zwemmen. De jonge Helmonder werd op dat moment overvaren door een jetski.

De jongen verdween onder water en kwam niet meer boven. Ruim een uur later werd hij gevonden. Reanimatiepogingen waren tevergeefs.

Moedwillig meegenomen

Daags na het ongeluk vond op het strandje een emotionele herdenking plaats, waar toen een gedenkhoekje werd ingericht met bloemen, kaarten en een gedenkpaal.

Deze paal, waarop een foto van de verongelukte tiener te zien is, is nu verdwenen. De kans is groot dat het voorwerp afgelopen weekend moedwillig is meegenomen.

Wonden opengereten

Moeder Ingrid kwam daar afgelopen zondag achter en reageerde verbijsterd. ,,Hoe kunnen mensen zo zijn?”, vraagt ze zich hardop af. ,,Dit is meer dan gewoon een paal. Dit is speciaal voor onze Levi gemaakt. We hadden de paal al zo neergezet dat andere mensen er geen last van zouden hebben.”

De Helmondse draagt al ruim een jaar een groot verdriet met zich mee. Deze diefstal heeft de wonden opengereten. ,,Dit is voor ons allemaal weer extra verdriet. Wat hebben wij jullie aangedaan? Hebben jullie wel in de gaten dat wij hier de slachtoffers zijn? Dat je best een beetje respect kunt opbrengen voor mensen die het ergste hebben meegemaakt?”

Verbijstering en woede

Gedenkstenen hebben, ondanks dat ze vaak klein zijn, een grote emotionele betekenis voor nabestaanden. Aandenkens als deze bieden vaak veel houvast en troost voor wat hen is overkomen. Zo ook voor Berry Thoonen, de vader van Levi. ,, Berry heeft het meest erge meegemaakt wat er mee te maken valt”, zegt Ingrid. ,,Hij heeft de gedenkpaal nodig als hij daar komt. Hij heeft er veel steun aan.”

Dat deze diefstal verbijstering en woede oproept bij vrienden en bekenden van de familie, is dus niet zo gek. ,,Vreselijk en respectloos”, schrijft Simone Gruyters bijvoorbeeld. Sidney Bouvrie is het daar mee eens. ,,Vreselijk om te lezen dat mensen totaal geen besef hebben wat ze hier weer mee oproepen en aanrichten.”

Tips?

Ingrid hoopt met heel haar hart dat het monument snel terugkomt. Ze plaatste een emotionele oproep op sociale media met de vraag of iemand afgelopen weekend iets verdachts heeft gezien op het strandje.