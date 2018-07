Nevengeul Varik definitief van de baan

Voorzitter Ernst Cartigny van actiegroep Waalzinnig is enorm verheugd dat het plan van de baan is. De spandoeken tegen de geul kunnen opgerold worden. ,,Er staat er nog een in het gebied. Maar de strijd is nu inderdaad gestreden.’’



Discussie is er alleen nog over de lange toekomst. De minister wil dat er een ruimtelijke claim op het gebied blijft liggen, zodat als dat op lange termijn nodig is er alsnog een nevengeul zou kunnen komen. Dat betekent dat er in de route van de nevengeul geen woonwijken gebouwd mogen worden.