Spoorwegovergang Waardenburg gaat eruit

Straks komt er zuidelijker een nieuw fietspad onder de bruggen door. Aan de oostkant loopt het pad vanaf de oostelijke Waalbandijk, net voor het spoor, naar het zuiden. Daar duikt het pad onder de bruggen en vervolgens via een bestaande serviceweg weer omhoog om daar aan te takken op de westelijke Waalbandijk. De serviceweg wordt openbaar. De overgang wordt hiermee overbodig.



De werkzaamheden worden gepland in combinatie met de dijkversterking en het Programma Hoogfrequent Spoor, dat voorziet in flink meer treinen op dit traject. Om buurtbewoners te vertellen over de plannen komt er een informatieavond. Wanneer die komt, is nog onbekend.