'U rijdt met scooter op A2 bij Waardenburg, mag dat?'

Spoorweg­over­gang Waarden­burg gaat eruit

22 augustus WAARDENBURG - Fietsers kunnen in de toekomst geen gebruik meer maken van de spoorwegovergang aan de Waalbandijk in Waardenburg. Burgemeester en wethouders van Neerijnen hebben besloten dat de overgang wordt afgesloten. Dat is beter voor de veiligheid, stellen ze.