Voor derde keer ingebroken bij voetbalclub Waardenburg

Waarschijnlijk hebben de daders ongeduldig staan wachten, voordat ze hun slag konden slaan. ,,Wij hadden een feestavond in het clubhuis van de klaverjasclub. Om 01.30 uur ging ik als laatste weg." De tractor was al oud en niet meer verzekerd. De zit-kooimaaier wel. ,,In de voorwaarden staat dat die in een afgesloten gebouw of container moet staan. Wat moet je nog meer doen om zoiets goed te beveiligen."

De inbraak treft ze in een jaar dat het financieel toch al niet mee zit. ,,Onze subsponsor is failliet. Onze hoofdsponsor stopt aan het eind van dit seizoen. Allemaal kosten waar we niet op gerekend hadden."