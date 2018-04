Weverstraat in Ophemert ligt al bijna een jaar open: 'Om gek van de worden'

Bewoners zeggen dat er bovendien weinig met hen wordt gecommuniceerd over het project. Op vragen die ze stellen aan gemeente en de projectleider krijgen ze geen antwoord, melden ze. ,,We proberen dingen te horen van de paar werklui die hier nog bezig zijn, maar officieel hebben we al maanden niets meer gehoord’’, zegt Van Kuijlenborg.



Inmiddels hebben de omwonenden een noodkreet gestuurd naar de fractievoorzitters van de politieke partijen in de gemeente Neerijnen. Het CDA heeft daarop opheldering gevraagd. ,,Ik lees dat de bewoners zich niet serieus genomen worden. We willen nu graag weten hoe het precies zit’’, zegt fractievoorzitter Adriaan Hakkert.



De gemeente Neerijnen verwijst persvragen over de kwestie in ieder geval door naar uitvoeringsorganisatie AVRI. Die doet al het groen- en wegenbeheer voor de gemeente en is ook de opdrachtgever van de aannemer. Een woordvoerder van de AVRI laat weten de situatie zeer vervelend te vinden. ,,Dit verdient absoluut geen schoonheidsprijs.’’

Het is echter overmacht, meent ze. ,,Er waren tegenslagen die niet opgelost kon worden.’’ Sinds november zijn er wel met regelmaat nieuwsbrieven verspreid in de wijk. De laatste eind januari. ,,De komende week verschijnt de volgende.’’