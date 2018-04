Zorgen om afkalving bieb in Neerijnen

Juist voor Neerijnen is het bibliotheekbeleid heel belangrijk. Uit cijfers blijkt dat veel jonge inwoners achterstanden kregen in het onderwijs, met name op het gebied van taal en informatieverwerking. Een antwoord op dat probleem kwam voor een belangrijk deel van Bibliotheek Rivierenland. Met de aanstaande fusie en een nieuw bibliotheekconvenant in aantocht, lijkt Neerijnen echter afscheid te moeten nemen van een fors deel van de bibliotheekdiensten.

Zorgen

Diverse raadsleden toonden zich vrijdag in de raadsvergadering bezorgd over de ontwikkelingen. Zij willen dat wethouder Jaap Andriesse zich inspant voor een stevig bibliotheekpakket, ook straks in West Betuwe. CDA, PvdA en SGP willen dat hij zich hard maakt voor een gerichte aanpak van laaggeletterdheid in de nieuwe gemeente.

Andriesse zelf is ook niet tevreden. ,,Nee ik vind het jammer. We zetten als gemeente al jaren in op taalvaardigheid en moeten dat nu voor een groot deel loslaten.’’

Met het uitgeklede basispakket dat Neerijnen, Geldermalsen en Lingewaal in eerste instantie kiezen, zijn de gemeenten goedkoper uit. Per inwoner betaalt een gemeente vanaf 2019 nog 10,02 in plaats van 11,37 euro. Aanvullende diensten worden verhoudingsgewijs duurder omdat niet meer alle gemeenten deze zullen afnemen.

Nieuw beleid

,,Ik zou wel ruimte willen geven aan de wethouders en ambtenaren in West Betuwe om straks een nieuw beleid te maken.’’ Wat Andriesse betreft wordt daarbij rekening gehouden met de extra inspanningen die men in Neerijnen wenst om taalvaardigheid te ontwikkelen. ,,Wij doen nu meer dan Geldermalsen en Lingewaal. Maar als we alles willen doen wat we nu doen, dan wordt voor de nieuwe gemeente heel erg duur. We zullen dus keuzes moeten maken.’’