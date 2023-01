Hoe een klein blauw vogeltje laat horen hoe burgemeester Mikkers gebekt is

Met krap twee Tweets per week is hij geen grootverbruiker. Vaak staan zijn berichtjes in het teken van saamhorigheid, gastvrijheid en asielopvang, maar ook voetbalgeweld en drugsbestrijding.

Bij Mikkers sluiten Twitter en nuance elkaar niet uit. Een voorbeeld: hij veroordeelde de avondklokrellen ondubbelzinnig, maar heeft ook de moed om anderhalf jaar later een onderzoek naar de achtergronden van de relplegers op Twitter te delen. Belangrijkste inzicht van dat rapport: sociale factoren spelen een rol, iets waar zijn partijgenoot Rutte liever de ogen voor sluit.

Opvallend is zijn liefde voor Amerika. Mikkers volgt onder meer de accounts van het Nederlandse Consulaat in New York, de talkshow van Kelly Clarkson, de Twitter-archieven van Trump en Obama en de politieke thrillerserie House of Cards.

In de sociale omgang is Mikkers drempelloos, vaak slechts een ferme schouderklap van jovialiteit verwijderd. Zijn combinatie van toegankelijkheid en geestdrift levert hem veel krediet op. Maar op Twitter is hij vooraleerst de drager van de ambtsketen. Zijn berichtjes zijn functioneel. Een zeldzaamheid: begin december 2022 nodigt hij de Twittergemeenschap uit om zijn Top 2000-lijstje voor Radio 2 te bekijken. Leerzaam, zo’n overzichtje. Naast mammoeten als Johnny Cash, Bob Dylan en Bruce Springsteen vallen de eigentijdsere helden Lady Gaga, Justin Timberlake en Elbow op.

Wie in zijn lijstje ontbreekt is John de Bever, wat niet alleen van muzikale smaak maar ook van werkelijkheidszin getuigt. Het culthitje Je krijgt die lach niet van mijn gezicht gaat immers voorbij aan de kopzorgen van Mikkers en zijn jonge college. Op Markt 1 groeit het besef dat de wereld in brand staat en onze stadwallen niet van asbest zijn. Den Bosch voelt de hitte van Oekraïne, klimaatverandering, vluchtelingen en sociale tweedeling. Gelukkig heeft Mikkers één nummer in z’n Top 2000-lijstje waar hoop en volharding uit spreken: Don’t stop believin’ van Journey.

Mikkers staat te boek als loyale bestuurder. Nog altijd volgt hij tientallen accounts uit Veldhoven, waar hij tussen 2010 en 2017 de bestuurlijke kar trok. Maar waar eindigt blinde trouw en begint matig onderhoud? Zo behoort Mikkers tot de 35 volgers van ‘Veertig dagen zonder alcohol Veldhoven’, een Twitter-account dat in 2014 haar laatste recept voor een vruchtensapje met de wereld deelde.

Of de burgemeester zelf sappige tweets waard is? Of een van zijn wethouders? Nee, spijtig voor mediateek Yvonne Coldeweyer. Maar we hebben liever Jazz in Duketown dan Juice in Jacktown. [wordt vervolgd]