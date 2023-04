Hoe romantisch zijn Kasteel Dussen en Slot Loevestein?

Het originele kasteel Dussen is in de 14de eeuw uitgebouwd tot een echt kasteel door ridder en heer Arent van der Dussen. Het was namelijk eerst een woontoren. Bij de Sint-Elisabethsvloed van 1421 veranderde het gebouw in een ruïne. Maar de nazaten van Arent herbouwden het kasteel. In de dertiger jaren van de vorig eeuw kwam het gebouw in handen van de toenmalige gemeente Dussen.

Legerplaats

Slot Loevestein in Poederoijen werd aan het einde van de 14de eeuw vanaf de grond opgebouwd door ridder Dirc Loef van Horne. Vanuit strategisch oogpunt, want het slot is vooral een legerplaats geweest. Hugo de Groot is een van de bekendste bewoners, al zat de rechtsgeleerde er niet vrijwillig. Hij wist in 1621 na bijna twee jaar gevangenschap in Loevestein te ontsnappen in een boekenkist.