Twee Nederlanders (52 en 19 jaar) omgekomen bij noodweer in Slovenië, blikseminslag mogelijk fataal

Door het plotselinge slechte weer in Slovenië zijn twee Nederlanders omgekomen. Dat meldt het Sloveens persbureau STA. Er is ook sprake van een derde dodelijk slachtoffer uit Slovenië zelf. De precieze doodsoorzaak van de drie slachtoffers is nog niet bekend.

De twee Nederlanders (52 en 19 jaar oud) kwamen om het leven in de bergen rondom Kranj, iets ten noorden van hoofdstad Ljubljana. Donderdagavond kregen de autoriteiten een melding dat de twee vermist waren. De politie schakelde vervolgens een reddingsteam in dat naar de Nederlanders op zoek ging. Het team vond de twee ook, ze waren beiden overleden.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt het overlijden van de twee Nederlanders, maar heeft geen verdere informatie over hoe ze zijn omgekomen. Het ministerie verleent consulaire bijstand aan de nabestaanden, meldt een woordvoerster.

Bij alle drie de doden houdt de politie volgens Sloveense media rekening met het slechte weer als oorzaak. Bij de Nederlanders was er mogelijk sprake van een blikseminslag, de Sloveen is mogelijk slachtoffer geworden van de overstromingen. „Maar de precieze omstandigheden rond het overlijden worden nog onderzocht”, benadrukte de politie tegenover het Sloveense medium N1.

Maand aan regen

De regenval heeft voor overstromingen en aardverschuivingen gezorgd. Van donderdag op vrijdag viel er binnen 24 uur net zoveel regen als er normaal gesproken in een hele maand valt. Gebouwen kwamen onder water te staan en mensen moesten worden geëvacueerd. Omdat de regen nog niet is gestopt waarschuwden de autoriteiten vandaag opnieuw voor mogelijke overstromingen. Iedereen wordt verzocht binnen te blijven. In het land is de noodtoestand uitgeroepen.

De hele nacht zijn brandweerlieden bezig geweest met het wegpompen van water uit ondergelopen gebouwen, het redden van ondergelopen voertuigen, het verwijderen van puin onder bruggen en het veiligstellen van aardverschuivingen.

Voertuigen drijven weg door overstromingen in Slovenië, bekijk de video hieronder:

Evacuaties

In verschillende delen van het land, waaronder op campings, worden mensen geëvacueerd. Dat meldt het officiële persbureau van Slovenië. De alarmcentrales in Nederland krijgen nog geen grote aantallen meldingen binnen van Nederlanders die door het noodweer in Slovenië schade aan bijvoorbeeld hun voertuigen hebben. Eurocross meldt dat ze zo’n dertig meldingen hebben gekregen. Het gaat dan onder meer om mensen die van hun camping zijn geëvacueerd. Nog niemand heeft zich gemeld met medische hulpverzoeken.

Ongeveer 16.000 huishoudens in het land kwamen zonder elektriciteit te zitten. Ook het openbaar vervoer ligt plat. In de noordwestelijke regio Gorensjka werden aardverschuivingen gemeld. In de stad Skofja Loka liepen meer dan 100 gebouwen onder water. Ook in deze stad liggen aardverschuivingen op de loer. Wegen raakten geblokkeerd. Foto’s in lokale media tonen onderwater staande auto’s, gebarsten wegen en hele dorpen die blank staan.

Festival afgelast

Het bij Nederlanders populaire metalfestival Metal Days, dat al sinds 30 juli bezig is in de Sloveense stad Velenje, heeft de laatste dag van het festival geannuleerd. Bezoekers kunnen terecht in een nabijgelegen hotel. ,,Het wordt aangeraden om Velenje niet te verlaten, aangezien alle straten om veiligheidsredenen zijn afgesloten”, schrijft de organisatie op Instagram. Op een video is te zien dat auto’s die op het parkeerterrein van het festival staan omringd zijn door water.

