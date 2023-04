Volendamse paling? De lekkerste zat eeuwenlang gewoon in De Dommel

BOXTEL/SINT-MICHIELSGESTEL - De lange geschiedenis van rivier de Dommel staat op papier: een dik boek in twee delen. Alles wat je wilt weten staat erin. ,,In de oorlog konden de molenaars in het geniep toch blijven vissen op paling.”

Het was al een tijd een lang gekoesterde wens van Ger van den Oetelaar uit Liempde. Een groot boek maken waarin tal van deskundigen hun licht laten schijnen op de cultuurhistorische, economische en ecologische kanten van rivier De Dommel.

De rivier die ontspringt onder Peer in België en bij Den Bosch uitmondt in de Dieze en de Maas. Samen met Jan van der Straaten en Jan Timmers nam hij de regie en liet meer dan twintig deskundigen hun bijdrage leveren aan ‘De Landschapsbiografie van De Dommel.’

Quote Iedereen vindt wel onderwer­pen van zijn of haar gading in deze boeken, de echte liefhebber leest alles Jan van der Straaten, Landschapsbiografie van De Dommel

Van der Straaten: ,,Er komen zoveel onderwerpen aan bod in deze boeken, zodat er voor iedereen wel een aantal hoofdstukken heel boeiend zijn. Het gaat natuurlijk over de ecologie en de natuur. Maar ook over de economie, de cultuurhistorie en belangrijke onderwerpen die een rol spelen rond De Dommel. Watermolens, wateroverlast, de scheepvaart op De Dommel, de ruilverkaveling, de boerderijen langs de rivier en de boeren. Maar ook over de klompen en heel verrassend: de palingvisserij op De Dommel.”

Tekst loopt door onder de foto: Ook klompen en visserij komen aan bod

Volledig scherm Jan van der Straaten. © Domien van der Meijden

Hein Elemans beschrijft in de boeken een vrijwel onbekende historie over de visserij op de Dommel in vroeger eeuwen. ,,Die visserij ging door tot halverwege de 20ste eeuw. Er werd veel gevist op de baars en snoek, maar ook op de kwabaal. Een bijzondere tak van visserij was die op de schieraal. In sommige gebieden werd ze ook drijfaal of trekaal genoemd.”

6000 kilometer zwemmen om te paaien

Vooral bij watermolens waren de molenaars er ook erg druk mee. In gevlochten korven werden de alen in de stroom opgevangen als hun trek richting de Sagassozee op gang kwam. Die paling zwemt dan 6000 kilometer om in die zee te paaien. De molenaars verdienden er goud geld mee. Want ze leverden overal gerookte of gezouten paling. Zelfs paling in gelei die in verschillende restaurants op het menu stonden.

,,Twee pond aal betekende een paar eeuwen terug een dagloon. Om je een idee te geven van welke economische bedragen er in rond gingen met de palingvisserij: visrechten werden verkocht voor grote bedragen. In Esch is een geval bekend uit 1758 waarbij voor duizend gulden dat recht van de hand werd gedaan. Omgerekend naar huidige euro's moet dat een bedrag zijn geweest van meer dan een ton.”

Palingvisserij betekende een goudmijn

De molenaar in Boxtel was zelfs in 1926 nog spekkoper met zijn visserij. ,,In dat jaar verdiende hij met palingvisserij 4000 gulden. Dat betekende de helft van zijn molenaarsinkomen per jaar dat hij met palingvissen verdiende.” In Esch was in de Middeleeuwen Martinus van Elmpt in de omgeving van de Roudonck actief. Hij bracht zijn vis met schepen naar Den Bosch op daar op de vismarkt te verkopen.

Er werd ook veel vis uit de Dommel verkocht aan kasteelheren en grotere landhuiseigenaren. Die vis werd dan vaak in de gracht gezet. ,,Een prachtige voorraadkast voor als er hoog bezoek kwam op de kastelen. Dan hadden ze verse vis uit de gracht bij de hand. Baars, snoek en paling stond vaak op het menu.

Tekst loopt door onder de foto: De Duitsers werden dom gehouden

Volledig scherm De paling kwam terecht in de visbeun. De Duitsers wisten dat niet, zodat de molenaars in het geniep door konden vissen. © Archieffoto

In de oorlogsjaren wisten de Duitse troepen bij god niet hoe dat in de Meierij ging met palingvissen. ,,Zo konden de molenaars in het geniep toch blijven vissen op paling. In speciale opvangbakken onder de molen werd die paling opgevangen. Die bakken noemen ze de visbeun. Zo bleef die goedlopende handel in paling intact.”

Pas in de jaren 80 van de vorige eeuw kwam er een verbod op palingvisserij. De paling was toen ook al bijna uitgestorven en kwam op de rode lijst. Daarnaast zou het niet meer gezond zijn om rivierpaling te eten uit de Dommel. Dat had weer te maken met hoge concentraties cadmium in deze vis, afkomstig van onder meer de zinkfabriek in België.

Varen met pleiten vol stront en zand

Scheepvaart op de Dommel? Nu zijn dat vooral recreatieve dingen als een kano, opblaasbootje of de salonboten van Vestingfiets in Den Dungen. Maar in vroeger eeuwen was er serieuze vaart op de Dommel en via allerlei aangesloten waterlopen als de Dungense en Pettelaarse Vaartgraaf zelfs belangrijke verbindingen tussen Den Bosch en Den Dungen en Den Bosch en Haanwijk en Herlaer.

Zo zijn er miljoenen kilo's zand vanuit de omgeving van Haanwijk en Herlaer naar Den Bosch gebracht om daar de stad mee op te hogen. De hele platte schuiten, die de naam pleiten droegen, vervoerden dat. Op de terugweg naar de zandwingebieden werd vaak stadsbeer weer mee terug genomen. Dat was weer handig om de arme aarde mee te bemesten. Zo ligt er nog altijd bij het museum Romeins Halder een klein eilandje in het water. Dat draagt de naam Stronteiland, vanwege de stadsbeer.

De ‘Dikke Van Dale’ over de Dommel zwengelt aan het einde van de twee delen ook de discussie aan hoe wij met zijn allen in de toekomst om moeten gaan met de rivier en haar omgeving. Jan van der Straaten: ,,We staan voor een hels karwei om de veranderingen van het klimaat op te lossen. We moeten de droogte aanpakken, de plensbuien, het stikstofprobleem en de teloorgang van veel flora- en faunasoorten. Denk aan de vlinders bijvoorbeeld. De meest gangbare vlinders zijn nauwelijks nog te vinden en sterven uit. Daarmee zetten we met ons boek ook alle beleidsmakers weer aan het denken.”

De Landschapsbiografie van De Dommel, een soort Dikke Van Dale in twee delen over deze rivier en tal van onderwerpen wordt vrijdag uitgereikt in Boxtel.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.