Kindercoach Carla helpt ouders die het even niet meer zien zitten in coronatijd

Van je tuin een vakantie­oord maken: zo bereiden we ons voor op vakantie rondom huis

8 mei Het zijn onzekere tijden. Kunnen we eigenlijk wel op vakantie? En zo niet, hoe zorgen we dan toch voor ontspanning? We willen de vrije dagen thuis zo ontspannen mogelijk doorbrengen. In eigen tuin. En dat merken de ondernemers die zwembaden, veranda’s en buitenkeukens maken.