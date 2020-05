Reisbranche hoopt op hulp van Floortje Dessing: ‘Anders redden we het niet’

Wereldbe­roem­de saxofonist van Level 42 geeft nu noodgedwon­gen keukenraam­con­cer­ten

14:46 Hoor of je deze dagen in Arnhem of omgeving een saxofonist bij een keukenraam of een instelling spelen, dan zou dat zomaar Level 42-muzikant Sean Freeman kunnen zijn. Door de coronacrisis zijn de inkomsten opgedroogd. Om te kunnen blijven spelen én om eenzame mensen een hart onder de riem te steken, is hij keukenraamconcerten gaan geven.