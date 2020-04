Zo ging het er aan toe in Huis ten Bosch: een uniek kijkje achter de paleismuren

Thuis met je kinderen in meivakan­tie? Deze spelletjes zijn corona­proof

27 april In de meivakantie naar Thailand of doorscheuren naar Italië zit er niet in. We moeten thuis blijven, maar kinderen hoeven even niet meer te ‘zoomen’ voor school en zijn voor vermaak aangewezen op het huis. Wat nu? Je kunt altijd nog een T-shirt in de vriezer doen…