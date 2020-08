Boerin Ellen (34) begint juist nu melkbedrijf: ‘Mensen beginnen te lachen als ze mij zien’

Sophie krijgt onverwach­te hulp bij verhuizing: ‘Blij dat er nog aardige mensen bestaan’

30 juli Verhuizen is niemands hobby, en vooral in de stad is het geen pretje. Vaak moet je de straat blokkeren en zijn de medeweggebruikers niet blij. Dat merkte ook Sophie, toen ze laatst een bank had opgehaald voor in haar nieuwe huis in Hoofddorp.