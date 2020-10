Bryan ontvangt zeven jaar na overlijden van zijn vader een emotionele brief

Zeven jaar na het overlijden van zijn vader ontvangt Bryan uit Tilburg een bijzonder briefje van een oude klant van zijn vader. Zij kwam Bryan op het spoor doordat hij te zien was in het tv-programma Wie kent mij nog op NPO 2, waar hij sprak over zijn gevoelens van eenzaamheid.

Toen hij een aantal dagen later weer aan het werk was in de Albert Heijn, duwde een onbekende vrouw plots een briefje in zijn handen. ,,Ik was aan het werk en dacht: wat overkomt mij nou?’’

Overleden vader

De vader van Bryan is in 2013 overleden aan asbestkanker. Hij had zijn eigen klusbedrijf in Tilburg. De vrouw van het briefje bleek een oude klant te zijn. Omdat zijn gezondheid achteruit ging, heeft Bryans vader zijn werk bij deze vrouw niet kunnen afmaken. Wel had hij nog geld van haar tegoed, maar dat heeft de vrouw hem nooit meer kunnen geven. Toen ze Bryan op tv zag, heeft ze stappen ondernomen. ,,Hij heeft ervoor gewerkt en daarom wil ik het aan jou geven”, staat er in het briefje.

De vrouw herkende Bryan aan zijn achternaam. Ook lijkt hij ontzettend veel op zijn vader. Haar dochter heeft hem zo via Facebook kunnen opsporen. ,,Toen ze dat briefje kwam geven, was ze zelf bijna in tranen. Ik denk dat ze het heel confronterend vond”, zegt Bryan.

Reacties

Nadat Bryan het briefje op social media geplaatst had, stroomden de reacties binnen. ,,Ze waren inspirerend en ontroerend.’’ Zo complimenteerde iemand hem voor zijn openheid. Doordat Bryan zo open was op televisie, durfde de vrouw dat ook te zijn naar hem toe. Dergelijke reacties waren er meer. ,,Ook waren er mensen die zeiden dat ze er zelf van in tranen waren. Ik was er emotioneel van.’’

Bryan ziet het briefje als een eerbetoon aan zijn vader. Hij gaat het geld dan ook gebruiken om zijn vader te eren. ,,Mijn vader was echt mijn maatje. Op deze manier heb ik toch weer van een andere kant over hem kunnen horen. Het briefje ga ik inlijsten. Het is een emotioneel bezit.’’ Hij voegt eraan toe: ,,Ik hoop dat je in vrede rust, pap. En dat je trots meekijkt met mij!’’

