Dat is smullen: Rotterdamse gebakkraam combineert oliebol met limoncello

‘In gebaren­taal zijn twee bedankgeba­ren: het eerste komt bij de padvinders vandaan’

23 augustus Of het coronamoeheid is, de zomerwarmte of de spanning van thuiswerken in vakantietijd, feit is dat onze lontjes korter worden. Hoe voorkom je irritaties in het verkeer en in de rij voor de bakker? Nienke Fluitman, docent Nederlandse gebarentaal, leert je een aantal gebaren die helpen.