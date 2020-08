De rust keert terug in de Biesbosch, merken ook vogelaars: ‘Ik heb drie keer de visarend gespot’

Deze mensen kamperen op vijf minuten van hun huis: ‘Je bent hier helemaal in vakantie­sfeer’

22 augustus Vakantie vieren in eigen land, we doen het momenteel massaal. Vakantieparken en campings zijn volgeboekt, ook in het Groene Hart. Maar wie alleen toeristen van buiten de regio verwacht, komt bedrogen uit. Nieuwe trend: lekker genieten van het campingleven, maar dan op vijf minuten van je huis.