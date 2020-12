Golf aan puppykopers: wie zorgt er straks voor Fikkie als de baas weer weg is?

Bijzonder verschijn­sel te zien aan de sterrenhe­mel de komende weken

7 december Wanneer de winterwolken wijken, is de komende weken een bijzonder verschijnsel te zien aan de sterrenhemel. De planeten Jupiter en Saturnus staan bijna tegen elkaar aan in het hemelgewelf. De afstand tussen de twee punten in de lucht is zo klein, dat ze bijna één ‘ster’ lijken te worden.