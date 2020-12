Knetterverliefd in coronatijd: ‘Na de tweede date hielden we geen afstand meer’

Dit is waarom Arkel verandert in een sprookjes­ach­tig kerstdorp: ‘Het energiebe­drijf zal blij met ons zijn’

14 december Het station van Arkel oogt als een kerstsprookje. Het historisch gebouwtje langs de MerwedeLingelijn is versierd met duizenden lichtjes. Stichting DierenLot ontvangt er de komende tijd tientallen vrijwilligers van lokale dierenorganisaties. Zij voeren op een ludieke manier actie om geld in te zamelen voor dieren in nood. Tegelijkertijd wisten de initiatiefnemers bijna heel Arkel zover te krijgen om ook hun huizen te versieren en is het hele dorp veranderd in een heus kerstdorp.