Leo Alkemade: In Amsterdam doen ze alsof ik uit Krakau kom, het is Tilburg!

In Amsterdam hoor ik vaak: ‘Jeetje, woon jij helemaal in Tilburg?’ Alsof ik uit Krakau kom. Het is Tilburg! In een uur en tien minuten rijden sta ik op de Dam. Zo ver is dat niet, mensen’’, zegt acteur en cabaretier Leo Alkemade. Hij groeide op in de buurt - Loon op Zand - en vertrok na zijn studie aan de Koningstheateracademie in Den Bosch heel even naar Amsterdam. ,,Ik dacht dat het nodig was voor mijn carrière, maar ben met piepende banden teruggereden naar Brabant. Ik miste de rust en de Brabantse gezelligheid.’’