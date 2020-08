Ongeneeslijk zieke Sharon (49) krijgt haar eigen festival: ‘We willen het leven vieren’

Sharon en Richard Theuws uit Bladel krijgen een eigen rockfestival aangeboden: ‘Jankfest’. Het privé-feestje in de tuin van jongerencentrum Nirwana in Lierop wordt vermoedelijk hun laatste festival samen, want Sharon is ongeneeslijk ziek.

Ogenschijnlijk lijkt er niets met haar aan de hand, maar Sharon Theuws-Bentelaar (49) is ziek. Sterker nog, ze is niet meer te genezen. Precies een jaar geleden begon de ellende. Ze was steeds vaker moe. Een longontsteking die maar niet overging, noopte haar naar het ziekenhuis te gaan. De dokter constateerde longkanker.

,,Mijn moeder is op 51-jarige leeftijd aan longkanker overleden, dus ik kreeg het best benauwd”, vertelt ze. Het bleek een vaste tumor met een uitzaaiing in één lymfeklier. ,,Gelukkig, een gewone huis- tuin- en keukenkanker, dacht ik toen nog. Met een operatie en vier preventieve chemokuren zou ik in maart weer op de been zijn.”

Niet lang nadenken

Het liep anders. Uitzaaiingen in botten en in het lymfestelsel maakten verdere genezing een mission impossible. Volgens de statistieken van de behandelende artsen zal Sharons leven in november eindigen.

Toen ze onlangs van een vriendin de vraag kreeg wat ze nog graag wilde doen, hoefde ze niet lang na te denken: naar een festival. Omdat die nu allemaal zijn afgelast vanwege corona, werd stichting No Guts No Glory ingeschakeld. In enkele weken tijd was het geregeld. ,,Supergaaf. Ik kijk er zo naar uit”, zegt Sharon.

Jankfest

Het besloten festival is uitsluitend voor familie, vrienden en bekenden van de twee. Richard bedacht de naam ‘Jankfest’. Sharon: ,,Ik wil op de festivaldag geen speeches of anekdotes. Het zal toch wel een jankfeest worden. Ik ben in elk geval de laatste dagen flink aan het repeteren”, doelt ze op het janken.

Het motto van het festival is ‘Genieten Godverredomme’. ,,We willen het leven vieren. Life sucks, let’s dance”, legt Richard uit. Dat het feest bij Nirwana in Lierop georganiseerd moest worden, lag voor de twee voor de hand. Sharon: ,,We gaan elk jaar naar Nirwana Tuinfeest. Supergezellig.”

Snel te porren

Stichting No Guts No Glory realiseert wensen en organiseert muzikale belevenissen voor mensen met kanker. Ellen Gerritsen van de stichting ging drie weken geleden met de wens van Sharon aan de slag. ,,Bands waren snel te porren’’, vertelt ze. ,,Ongelooflijk, al die positieve reacties uit de muziekwereld. Ik had wel een driedaags festival kunnen organiseren.”

Welke bands optreden, blijft voor Sharon en Richard nog een verrassing. ,,Het is een mooi lijstje met flinke namen”, wil de organisator wel verklappen. Ook de dag waarop het volledig coronaproof festival wordt gehouden, is geheim.